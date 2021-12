2014: a Copa dos goleiros

Na Copa do Mundo de 2014, os goleiros ganharam o título de melhores jogadores em campo em várias partidas. Com defesas incríveis e inusitadas, eles roubaram a cena nos jogos e aceleraram os corações dos torcedores.

No segundo jogo da primeira fase do grupo A, a Arena Castelão conheceu a garra de Ochoa. Na partida entre Brasil e México, o camisa 13 bloqueou a rede mexicana e não deu a menor chance para os brasileiros, encerrando o jogo com empate sem gols.

Após o duelo, Ochoa, que inclusive está sem time para jogar e chegou a ter a escalação como goleiro principal criticada, ganhou status de herói mexicano. Uma das jogadas de Ochoa chegou a ser comparada à "defesa do século" feita pelo inglês Gordon Banks na Copa de 1970, que impediu um gol de cabeça de Neymar.

Júlio César também teve seu momento de glória na partida angustiante entre Brasil e Chile, no Mineirão, neste sábado, 28.

Além das defesas brilhantes durante o jogo, o camisa 12 do Brasil fez duas defesas seguidas, aproximando a Seleção Brasileira das quartas de final, até que na última cobrança - uma bola na trave -garantiu a classificação do Brasil.

Com a boa atuação, Júlio César se redimiu após o erro que levou a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa de 2010, na África do Sul, contra a Holanda.

Defesa de Navas salvou Costa Rica da eliminação neste domingo (Agência Reuters)



Neste domingo, 29, foi a vez de Navas, que em mais uma partida com os nervos à flor da pele, garantiu a classificação da Costa Rica diante da Grécia ao fazer uma defesa na disputa de pênaltis.

É importante lembrar que a Seleção Costarriquenha até agora tem sido a grande revelação da competição, após vencer o Uruguai, a Itália e empatar com a Seleção Inglesa na primeira fase.

