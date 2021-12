Zé Roberto vai vestir a camisa do Figueirense

O meio-campo Zé Roberto foi anunciado, nesta quinta-feira, 29, como novo reforço do Figueirense para o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O atleta está em Florianópolis, onde realiza exames médicos e será apresentado na próxima sexta, 30, na sala de imprensa do estádio Orlando Scarpelli.

De passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e europeu, o último time de Zé Roberto foi o Bahia, onde estava afastado do elenco desde a eliminação para o Vitória, no Campeonato Baiano.

O jogador de 32 anos, disputará pela primeira vez uma Série B. O meio-campo tem um currículo vitorioso, foi campeão brasileiro pelo Flamengo e ganhou estaduais no Rio, no Rio Grande do Sul e na Bahia.

