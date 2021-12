Zé Roberto treina e pode reforçar Bahia contra Juá

O técnico Joel Santana terá pelo menos dois reforços no jogo de ida da semifinal, na tarde da próxima quarta-feira, 1, contra o Juazeiro, na Arena Fonte Nova.

Além de Danny Morais, que retorna de contusão, o treinador tricolor pode contar com o meia-atacante Zé Roberto, que, recuperado de dores no tendão, treinou normalmente nesta segunda-feira, 29, e virou opção para a partida.

Com os jogadores que foram titulares no Ba-Vi a trabalhar na academia, o técnico Joel Santana observou treino coletivo disputado entre os demais jogadores do elenco.

Quem esteve em campo foi o auxiliar Eduardo Barroca, enquanto o comandante tricolor assistia a tudo do alto e fazia observações.

O elenco principal treinou com time formado por Omar; Neto, Rafael Donato, Danny Morais e Jussandro; Feijão, Diones, Marquinhos e Freddy Adu; Zé Roberto e Adriano Michael Jackson.

Apenas Hélder, que ainda se recupera de uma lesão muscular, ficou de fora das atividades e segue como dúvida para o duelo contra o Juá.

Os jogadores do Bahia voltam ao batente às 10h desta terça-feira, 30, e depois entram em regime de concentração para a partida.

