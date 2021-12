Zé Roberto treina e está confirmado para jogar o Ba-Vi

A dois dias do primeiro jogo decisivo do Campeonato Baiano, nada de mistério no Fazendão: o Bahia está definido para enfrentar o Vitória.

Tudo porque a única dúvida de Joel Santana, a presença ou não de Zé Roberto, se dissipou após o treino coletivo desta sexta-feira, 10, no Fazendão: o meia treinou normalmente e vai para o jogo.

Recuperado de uma lesão muscular de grau 1, Zé Roberto, já sem dores, treinou com bola pela primeira vez na semana e formou dupla de ataque com Fernandão.

O time titular treinou com Marcelo Lomba; Pablo, Demerson, Titi e Magal; Toró, Fahel, Diones e Talisca; Zé Roberto e Fernandão.

O treinador tricolor aproveitou a atividade para corrigir o posicionamento dos seus comandados e ajustar pequenos detalhes na sua equipe.

Na manhã deste sábado, 11, o elenco do Esquadrão participa do último treino antes do clássico de domingo.

adblock ativo