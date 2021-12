Zé Roberto treina e deve atuar contra o Flamengo

A pancada que sofreu na mão direita no jogo do último domingo, 30, contra o Botafogo, não será motivo para afastar o meia Zé Roberto do compromisso da próxima quinta-feira, 4, contra o Flamengo, no Engenhão.

Embora tenha ainda que treinar com o braço imobilizado, o jogador desceu a campo na tarde desta terça-feira, 2, e participou normalmente das atividades no Fazendão. Assim como os demais atletas que foram titulares no duelo contra o alvinegro carioca, Zé Roberto participou apenas de um trabalho de aquecimento com bolas.

Já o volante Fahel não treinou pelo segundo dia consecutivo: poupado por causa de um incômodo no tornozelo, o jogador seguiu em tratamento na fisioterapia do clube. Segundo os médicos do Esquadrão, no entanto, o camisa 7 está confirmado para o embate contra o time da Gávea.

O treino - Para evitar maiores problemas com contusões, Jorginho poupou os titulares e trabalhou em campo somente com os jogadores considerados reservas. O treinador promoveu uma atividade de ataque contra defesa e, em seguida, exigiu dos atletas num trabalho de finalização.

Antes do jogo com o rubro-negro carioca, o elenco do Bahia ainda volta ao batente às 8h30 desta quarta-feira, 3. Em seguida, a delegação embarcar para o Rio de Janeiro.

