Zé Roberto treina a parte e é dúvida no Bahia contra o Inter

O técnico Jorginho ainda não sabe se poderá contar com o meia Zé Roberto na partida deste domingo, 23, às 18h30, contra o Inter.

O jogador, que se recupera de lesão muscular, treinou a parte do grupo no campo e continua como dúvida. Zé terá os treinos de quinta e sexta-feira no Fazendão, antes da viagem para Porto Alegre, para mostrar que tem condições de atuar no Beira-Rio. Além de Zé Roberto, o lateral-esquerdo Ávine e o atacante Junior não participaram do treino com o restante do elenco.

Na atividade, Jorginho, auxiliado pelos preparadores Dudu Fontes e Igor Morena, comandou um trabalho técnico, dividindo o grupo em três equipes. Depois, o treinador realizou um treino de finalizações com os atacantes. O Bahia volta a treinar na parte da manhã no Fazendão na quinta e sexta-feira.

