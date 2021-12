Zé Roberto quer mostrar que tem futebol para ficar no Bahia

Alguns jogadores encaram o empréstimo para uma equipe menor como uma espécie de punição. Outros, de forma mais madura, encaram como uma chance de dar a volta por cima e retornar mais preparados para o seu clube de origem.

Foi essa a postura que Zé Roberto, mesmo aos 21 anos, decidiu adotar. Após um ano de aprendizado no Salgueiro-PE, o garoto acredita ter amadurecido dentro e fora de campo, e quer mostrar isso na nova temporada.

Natural de Teixeira de Freitas, no Sul do estado, o atacante subiu da base para o profissional no início do ano passado. As chances com o então técnico Marquinhos Santos, no entanto, foram poucas: três jogos, sendo um pelo Baianão e dois pela Copa do Nordeste.

Em junho, veio a notícia: seria emprestado para o Salgueiro, que disputava a Série C. "Fiquei muito triste. Sabia que poderia render se tivesse mais oportunidades", conta. "Mas já que aconteceu, decidi aproveitar a experiência", diz.

Acostumado a viver em Salvador há cinco anos, o choque foi inevitável. "Logo que cheguei, tive um baque. A cidade era bem pequena, o clube também", recorda. "Deu vontade de voltar, passar o resto do ano aqui. Mas acabou assim que começou o trabalho"

Além do empréstimo, Zé teve de encarar outro desafio. "Foi a primeira vez que morei sozinho. Difícil de acostumar no início, mas depois fiquei tranquilo. Comia fora todo dia, que era para facilitar (risos)", brinca. Aqui, ele dividia a casa com o zagueiro Robson.

Sentir falta mesmo, apenas dos seus colegas da base. "Minha família inteira mora em Teixeira de Freitas ainda, então já estava acostumado. Ruim mesmo foi ficar longe do ambiente do Bahia, da galera que fez a base comigo", conta. No momento da entrevista, Zé Roberto estava curtindo uma praia no domingo com os colegas Pará e Jeam, também da base, além do lateral Raul.

Se as dúvidas eram muitas, a certeza de ter feito a escolha certa veio logo no primeiro jogo. "Fiz um gol na minha estreia, contra o CRAC (2 a 2 para o Salgueiro). Entrei no segundo tempo e consegui empatar o jogo nos acréscimos", lembra ele, orgulhoso.

Foram mais dez jogos, quatro como titular e outro gol marcado. O garoto participou da surpreendente campanha, que só parou nas quartas-de-final, para o Mogi-Mirim. Se tivesse passado, o Salgueiro-PE voltaria para a Série B.

"Não tinha experiência profissional e consegui isso lá. Então, dá para dizer que foi uma escolha muito bem feita", comenta. "Quando acabou, queriam que eu ficasse, mas minha vontade era voltar".

Surpresa

No ano passado inteiro, Zé Roberto ficou apenas 81 minutos em campo pelo Bahia. Na sexta-feira, no amistoso contra o Shakhtar, seu primeiro jogo após o retorno, precisou de apenas 19 para fazer seu nome. Ele foi o autor dos dois gols da virada sobre o time ucraniano, na vitória por 3 a 2, em plena Fonte Nova.

O próprio atacante admite que a boa atuação e os gols, logo no primeiro jogo, foram uma surpresa. Tanto, que procurou demonstrar isso na comemoração, quando foi abraçado por todos, emocionado. "Foi bom demais. Tava alegre por estar jogando, alegre por realizar o sonho de marcar meu primeiro gol pelo Bahia", conta. "Quero continuar assim em 2015", conclui.

adblock ativo