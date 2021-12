Zé Roberto pode ser novidade no Bahia contra o Náutico

O meia Zé Roberto foi a principal novidade na escalação do time titular do Bahia durante o treino realizado na tarde desta quarta-feira, 21, no Fazendão.

O jogador pode ocupar a vaga de Jones. Com isso, Zé Roberto ficaria como meia e Gabriel seria avançado para jogador mais no ataque, ao lado de Souza.

Na lateral-direito, tudo indica que Fabinho será mesmo adaptado na posição, no lugar de Neto, suspenso. Coelho chegou a figurar entre os titulares na segunda parte do treino e corre por fora, ao lado do garoto da base Lucas, pela vaga.

Pelo treino desta quarta, o provável time titular do Bahia contra o Náutico será formado por: Marcelo Lomba; Fabinho, Titi, Danny Morais e Jussandro; Fahel, Diones, Hélder e Zé Roberto; Gabriel e Souza.

Na quinta-feira, 22, o Bahia volta a treinar no Fazendão na parte da tarde.

