Zé Roberto não treina e vira dúvida no Bahia

Depois do triunfo sobre o Botafogo que deu maior tranquilidade ao Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro, os jogadores do elenco tricolor voltaram ao batente na tarde desta segunda-feira, 1, no Fazendão.

Poupado do treino, o meia Zé Roberto, que sofrera um trauma no pulso direito no duelo contra o alvinegro carioca, realizou exame, mas não teve constatada lesão. Contudo, o jogador teve o braço imobilizado e virou dúvida para a partida de quinta-feira, 4, contra o Flamengo, no Engenhão.

Ainda em tratamento de um estiramento na coxa e vetado desde então para a partida da próxima quinta, o atacante Souza seguiu no departamento médico do clube. Com uma lesão leve no tornozelo, o volante Fahel também não treinou.

O treino - Enquanto os atletas que atuaram por mais de 45 minutos participaram de um treino regenerativo na academia, os demais jogadores desceram para o campo e, sob o comando do técnico Jorginho, participaram de um animado treino técnico.

O comandante do Esquadrão dividiu o grupo em dois times: de um lado, treinaram juntos Marcelo Lomba, Lucas Fonseca, Romário, Coelho, Anderson Talisca, Cláudio Pitbull e Lenine; do outro, formaram Omar, Allyson, Madson, Jéferson, Caio, Kleberson, Rafael e Ciro. Fabinho atuou como coringa na atividade.

Para que Jorginho possa começar a definir o time que começará a contra o rubro-negro carioca, o elenco tricolor volta às atividades às 15h30 desta terça-feira, 2.

