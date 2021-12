Zé Roberto 'muda de função' e se destaca no Bahia

O Tricolor tem contado nesta temporada com um talismã um tanto improvável. Depois de um ano sabático, no qual foi pouco utilizado e até emprestado, o atacante Zé Roberto encontrou uma nova função para permanecer no clube: entrar no segundo tempo dos jogos e decidir a favor do Esquadrão.

Aconteceu mais uma vez na última partida, contra o CRB. O time alagoano vencia por 1 a 0, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste, quando o atacante deixou o banco no intervalo. Aos 30 minutos, ele recebeu a bola na esquerda da área, fez uma jogada individual e cruzou para Kieza empatar. "Tenho me sentido feliz em poder entrar e contribuir com o time. Estou feliz pelo momento. Não venho fazendo gol, mas uma hora vai sair. Estou dando os passes para os gols, e esse foi o mais importante porque foi o da nossa classificação", disse o atacante.

A sensação boa não é novidade para o garoto, de 21 anos. No primeiro duelo do Bahia em 2015, contra o Shakhtar, Zé deixou o banco no intervalo e fez os dois gols da virada para 3 a 2. Era o indício de que o ano lhe guardava realizações maiores.

A temporada oficial começou e Zé Roberto continuou dando sorte ao time no segundo tempo. Ele entrou em campo em seis jogos da temporada até aqui. Fora a partida contra o CRB, ele 'decidiu' mais dois, ambos contra o Globo (veja as jogadas decisivas do atacante no quadro ao lado).

Hoje, ele é o vice-líder em assistências do time, com três passes para gol. Acima dele só Kieza, que tem quatro. O curioso é que, até a chegada de Sérgio Soares, o garoto não estava tão acostumado assim a passar a bola. Zé surgiu na base como um centroavante, e foi assim que Marquinhos Santos o puxou do júnior, no começo do ano passado. Fez três partidas pelo time em 2014 e, sem marcar gols, acabou emprestado para o Salgueiro-PE, time pelo qual jogou a Série C.

"Sérgio tem me ajudado bastante com isso (a mudança de postura em campo). Ele sempre me passa o que tenho de fazer quando entro. Fala: 'fica em tal lugar que vai dar certo', e tem dado realmente certo", comentou. "As jogadas são parecidas, né? Mas também, com Léo, Maxi e Kieza na área, é só cruzar que alguem vai aparecer pra fazer o gol".

O comandante elogiou o pupilo. "Zé entrou para jogar pelo lado, abrir um pouco o adversário. Com isso, ele cumpriu bem a função que a gente queria", disse. "É um jogador que vem entrando nos jogos e dando resposta. Isso é importante para o grupo, principalmente quando precisa abrir o rival, como foi contra o CRB".

