Zé Roberto mira sequência como titular no Bahia

Em meio a lágrimas, feições de decepção e protestos, o meia-atacante Zé Roberto foi o único tricolor que teve motivos para dar um sorriso - mesmo que discreto - durante o Ba-Vi de dez dias atrás, que terminou em 5 a 1 para o rival.

Afinal, depois de mais de 14 meses no Esquadrão, o jogador conseguiu balançar a rede. Fez o gol de honra do time ao completar, dentro da pequena área, cruzamento de Magal. "O gol me fez ter uma preocupação a menos", admite.

Aquele foi apenas o terceiro jogo do atleta em 2013, que vinha sendo pouco utilizado pelo técnico Jorginho. Com a chegada de Joel Santana, que não dispensa a presença de jogadores experientes em suas equipes, Zé volta a ganhar moral.

Na última partida, na Arena Fonte Nova, diante do Vitória da Conquista, ele entrou no lugar do centroavante Souza ainda no início do segundo tempo. E, apesar de ter perdido duas boas chances, mostrou mobilidade que serve de alento para os que ainda têm esperança de vê-lo apresentar, no Bahia, o futebol de tempos atrás.

Com a confirmação da grave lesão de Souza - que fica, no mínimo, 30 dias parado -, Zé Roberto é o favorito para ganhar a posição de titular.

Em relação ao tento anotado no Ba-Vi, apesar de não ter significado nada para o Bahia, ele diz se sentir mais leve. "Esse jejum me incomodava, pois eu me cobro muito e nunca tinha passado por isso. Tirei um peso, mas quero mais", afirma.

Sobre a pressão que sofre por conta da relação custo-benefício ruim que oferece ao clube - ganha R$ 200 mil por mês, o maior salário do elenco, e fez só um gol em 45 jogos pelo time - , Zé prefere ver pelo lado bom.

"Sou cobrado pelas coisas boas que já fiz na carreira. Não ganhei o que ganhei à toa. No momento em que eu fizer por merecer e tiver uma sequência, creio que vou evoluir junto com o time", projeta.

"Mais rápido" - Questionado sobre se acredita viver seu melhor momento desde que chegou ao Fazendão, Zé Roberto confirma: "É nítido. Nos últimos jogos, estive muito mais rápido e desenvolto. Estou muito bem fisicamente e trabalhando muito pra melhorar mais".

Apesar de a contusão do Caveirão estar diretamente ligada à sua provável volta ao time titular, Zé lamenta o ocorrido com o colega: "Perder Souza neste momento de turbulência não vai ser bom. Ele é um cara muito importante".

E, a partir de domingo, quando o Bahia pega a Juazeirense fora de casa, Zé Roberto tem nova oportunidade de também fazer relevante sua passagem pelo clube. "Não entro em campo pra jogar mal. Só preciso ganhar confiança pra fazer o que sei", argumenta.

