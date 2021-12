Zé Roberto e Rômulo sofrem com vaias da torcida

Basta sentar na arquibancada em um jogo do Bahia para saber a opinião majoritária da torcida sobre cada atleta. Impossível ficar ali no setor Norte - no Leste e no Oeste não é muito diferente - e não ouvir chamarem, por exemplo, Zé Roberto de "mascarado" e Rômulo de "preguiçoso".

Em uma temporada na qual o Tricolor vem conquistando bons resultados, os dois jovens da base têm concentrado as queixas da galera. Na última quarta-feira, 6, ambos contribuíram diretamente com o triunfo por 3 a 1 sobre o Globo-RN que classificou o time à segunda fase da Copa do Brasil, mas nem assim se livraram de ásperas críticas de torcedores.

Autor de assistência e de um lance espetacular em que quase marcou do meio-campo, o armador Rômulo, 20 anos, foi vaiado ao ser substituído e diz sentir-se incomodado com a situação. "É chato, difícil pra qualquer atleta. Infelizmente, a paciência com os jogadores da base é mais curta e não sei explicar o motivo. Fiz um bom jogo e mesmo assim saí vaiado. Acho que é preciso diferenciar cobrança de perseguição", reclama.

Também revelado nas categorias inferiores do Esquadrão, Zé Roberto, 22, fez o segundo gol da partida. E, na comemoração, mandou um 'cala a boca' para um torcedor. "Esse cara tava me xingando muito ali na lateral. Fiquei imaginando durante o jogo se caso eu chegasse na cara do gol ele torceria pra eu fazer ou perder, pra ele dizer que tava certo. Aquilo me incomodou bastante e, na hora do gol, me veio na cabeça", conta o atacante, que completa: "Levar vaia é chato, principalmente durante o jogo, mas o torcedor tem direito de criticar. É válido".

Os dois garotos são parceiros de quarto na concentração e o tema é frequente nas resenhas deles. "Conversamos bastante sobre isso, nos ajudamos. Tentamos levar sempre tudo com alegria", diz Rômulo, que, colocando-se no lugar do torcedor, especula sobre como seria seu comportamento: "Poderia cobrar, mas não vaiaria durante a partida".

Confiança

Apesar da relação complicada com a turma tricolor, a dupla tem atuado bastante na temporada. Dos 18 jogos oficiais da equipe em 2016, Rômulo participou de 10 (três como titular) e Zé Roberto de 13 (seis desde o início).

Ambos são só elogios ao comentar sobre o treinador do time. "Não tenho o que falar de Doriva. Ele tem dado confiança a todos e sabe que, se botar qualquer um pra jogar, vai corresponder", discursa Rômulo. "Se Doriva não confiasse no nosso futebol, não teria como a gente dar a volta por cima", atesta Zé.

O próprio técnico já havia abordado o assunto após o triunfo sobre o Santa Cruz, na Fonte, no qual os mesmos Rômulo e Zé foram vaiados: "Esses jovens estão em formação. É importante que o torcedor abrace os atletas".

adblock ativo