Zé Roberto aposta em frieza do Bahia para derrotar Flamengo

Mesmo com uma luxação no braço esquerdo, o meia Zé Roberto treinou normalmente nesta quarta-feira, 3, no Fazendão, e está confirmado na equipe titular do Bahia para a partida contra o Flamengo no Engenhão nesta quinta-feira, 4, às 21h, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Na coletiva realizada após a atividade no centro de treinamento do tricolor baiano, o experiente meia de 31 anos falou que o time precisa mostrar frieza para derrotar a equipe do técnico Ney Franco. Para Zé, será importante segurar o Flamengo no início da partida, quando será empurrado pela torcida, para apostar em uma falha dos cariocas e decidir a partida. Veja os principais momentos da entrevista do jogador:

Braço inchado - "Ainda doi um pouco, mas na hora do jogo faço outra proteção. Mas quando você entra em campo fica anestesiado, pensa só na partida mesmo. Não teve lesão, só uma luxação, inchou e tenho um pouco de dor, mas é normal".

Frieza - "Espero que a gente mantenha o nível de atuação dos últimos jogos. Temos sido um time maduro, equilibrado, que sabe se defender. Ás vezes, somos até frios, estamos fazendo os gols quando temos as oportunidades, seja de bola parada ou contra-ataque. Sabemos que o Flamengo é um adversário difícil. Joguei um ano lá, sei da força do clube, mas já mostramos que somos fortes e estamos tendo frieza para jogar fora de casa. Principalmente taticamente. Temos que fazer um grande jogo, marcar muito, não dar espaço, porque a torcida deles empurra. O campo (do Engenhão) é de dimensões pequenas, comparado com Pituaçu. Será um jogo de muita marcação".

Torcida - "O ponto forte do Flamengo é a sua torcida. É um clube de massa, assim como Corinthians e Flamengo, que na dificuldade cresce muito. Não podemos dar chance para eles. Se dermos cinco minutos de bobeira, podemos perder o jogo. Ainda mais no Rio. Temos que jogar no erro deles, porque vai ter a cobrança do torcedor. Aí é tentar fazer a nossa parte e errar o mínimo possível e estar pronto para matar o jogo".

Ainda sem marcar pelo Bahia - "Tomara que eu marque no Engenhão. Ficaria muito feliz. Ainda não fiz gol pelo Bahia. Dá uma ansiedade, mesmo sendo um jogador experiente que já esteve em vários times, mas fica a vontade de balançar a rede. Principalmente contra um time grande como o Flamengo, numa fase tão bacana que o Bahia está. Espero que possa ajudar o time. Se for com gol, melhor ainda".

Ausência de Vagner Love - "Não se pode negar que é um jogador de qualidade. Vão sentir falta por estar brigando pela artilharia do Brasileirão, ele sabe fazer gols. Mas a gente sabe que um clube como o Flamengo ou o Bahia não conta só com um jogador de quailidade. O Flamengo não vive só de Vagner Love. Temos que nos preocupar com a equipe toda. Quem entrar no seu lugar vai dar trabalho. As vezes, quer mostrar até muito mais".

