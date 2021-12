Zé Rafael se recupera de lesão e volta contra o Sport

Recuperado de lesão, o meia Zé Rafael deve voltar ao time titular do Bahia para o duelo contra o Sport, nesta quarta-feira, 5, válido pela 24ª rodada do Brasileirão. O atleta havia se machucado no triunfo do Tricolor diante do Ceará em Fortaleza, após uma dividida ainda no primeiro tempo.

"Recuperado, sim. Acho que um pouquinho de dor ainda é normal porque a pancada foi muito forte, mas acho que está tranquilo para jogar amanhã", afirmou o meia, em entrevista coletiva nesta terça, 4.

Mesmo com a sequência de jogos complicados no início do returno, Zé Rafael garante que o elenco do Tricolor já tem a noção de que cada partida é uma decisão.

"Vai ter os times que vão brigar na ponta da tabela, os times que vão ficar na área intermediaria e os times que vão brigar na parte de baixo. Todos são difíceis. Se você pega o primeiro, é complicado por que ele quer se manter na liderança. Se você pega o último, ele quer sair da zona de rebaixamento. E se você pega o cara que ta no meio, os caras querem subir na tabela", apontou.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

