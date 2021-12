Zé Rafael reconhece má fase, mas acredita em reabilitação no Ba-Vi

O ataque do Bahia, que atropelava no início do Brasileiro, com goleadas sobre os Atléticos Paranaense (6 a 2) e Goianiense (3 a 0), está na seca há duas partidas. Além isso, o Esquadrão não vence há cinco rodadas.

A consequência foi a entrada do clube na temida zona de rebaixamento. Atualmente, o Tricolor é o 17º colocado, com dez pontos. Neste domingo, a equipe azul, vermelha e branca vai enfrentar o Vitória – 18º com oito pontos – em clássico no Barradão, às 4h da tarde.

Uma das peças-chave do setor ofensivo tricolor, Zé Rafael é, também, o atleta do clube que mais finaliza. Ao todo, são 12 chutes certos para o gol e 11 errados. Mesmo assim, apenas uma oportunidade foi convertida em bola na rede.

“Acho que a gente tem criado muitas oportunidades de gol, mas geralmente não temos sido eficientes, principalmente eu. Tenho o maior número de finalizações. Se elas não estão entrando é por algum motivo”, reconhece o extremo.

“Vamos treinar muito durante esta semana para que domingo as coisas aconteçam de forma natural. Temos que tirar esse peso, talvez seja isso que tem nos atrapalhado”, explica.

O último gol marcado por Zé Rafael, que tem três assistências, foi justamente na primeira rodada, diante do Atlético-PR, no dia 14 de maio. De lá pra cá, ele participou de todos os jogos e passou em branco.

Segundo ele, no entanto, o que não falta é vontade. “Faz tempo que não faço gol, né, mas não é por falta de tentativa, por falta de trabalhar. Acho que são os goleiros também, não dá pra tirar o mérito deles. Tenho tentado de todas as formas. Infelizmente não está entrando, mas quando sair nosso ataque vai deslanchar e não vai ter essa fase incômoda”, garante Zé.

A disposição de Zé Rafael pode ser percebida nos números. Segundo o site Footstats, o jogador é o maior ladrão de bolas do Bahia, na Série A com 28 desarmes. A vontade de ficar com a redonda é tão grande que ele também lidera os números das faltas cometidas (21) e das sofridas (26).

Nesta quarta, em treino fechado, o técnico Jorginho testou o Tricolor para o Ba-Vi. O zagueiro Jackson, o volante Edson e o atacante Hernane se recondicionaram fisicamente.

