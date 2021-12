Zé Rafael pede apoio da torcida em jogo contra o Santos

Apesar de o time não ter feito uma boa estreia no Campeonato Brasileiro, o meia do Bahia, Zé Rafael, diz acreditar nas condições do elenco para fazer um bom jogo, neste sábado, 21, às 16h, contra o Santos, na Arena Fonte Nova.

"Eu acho que a gente tem grandes condições de fazer um bom jogo e começar de vez o campeonato. A gente sabe que ficou devendo muito no jogo contra o Inter. A equipe não conseguiu encaixar em nenhum quesito e a nossa parte ofensiva não foi eficiente como vinha sendo", disse.

A última vez que o Tricolor e o Peixe se enfrentaram foi no dia 16 de novembro do ano passado pelo Brasileirão, quando o time baiano venceu o paulista de virada, pelo placar de 3 a 1, na Fonte Nova. Na época, os gols do Bahia foram marcados por Mendonza, Alison (contra) e Edigar Junio.

Zé Rafael também destacou a importância da segunda rodada da competição na Fonte Nova. "A gente dá o primeiro passo com a nossa torcida contra um time que vive um grande momento. Sabemos que precisamos fazer um grande jogo contra o Santos e que também precisamos do apoio da torcida".

Atualmente, o Bahia é o 17ª colocado da classificação. Além do Tricolor, outros dois times do Nordeste encontram-se na zona de rebaixamento: Ceará, que conquistou o acesso à Séria A no ano passado, e o Sport.

