Zé Rafael freia empolgação antes de duelo contra o Vasco na Fonte Nova

A goleada de 4 a 0 contra o Blooming trouxe algo tão importante quanto a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana: um pouco de paz.

Em uma semana que começou marcada pela derrota para o Palmeiras e pelo protesto de uma torcida organizada, vencer convincentemente era tudo o que o time precisava antes do importante duelo contra o Vasco, domingo, 27.

Mas Zé Rafael, destaque no jogo de quarta, pregou cautela. “Dá um pouquinho de tranquilidade para trabalhar, mas agora a gente vira a chave. Essa tranquilidade vai até certo ponto. Não dá para relaxar. É trabalhar muito para que a gente possa recuperar também a boa fase no Brasileiro”, disse o meia tricolor.

O Vasco vem enfraquecido por uma crise institucional que já atinge o elenco. O volante Wellington, o zagueiro Paulão, o meia Evander e o goleiro Gabriel Félix foram suspensos por causa de uma postagem nas redes sociais. Embora os quatro estivessem na reserva, a ausência deles diminui as opções do treinador Zé Ricardo para o jogo.

Zé Rafael prometeu concentração total da equipe no Brasileiro. “A sequência é longa até a parada da Copa. A gente tem que pontuar o máximo possível dentro de casa e começar a encaixar e roubar pontos fora de casa. É a única maneira de terminarmos bem esse 1º turno”, falou.

Com dores na coxa, o goleiro Douglas e o atacante Edigar Junio seguem fora. O meia Marco Antônio, em recuperação de trauma no tornozelo, treinou com o zagueiro Rodrigo Becão na academia.

adblock ativo