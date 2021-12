Zé Rafael é anunciado como reforço do Palmeiras e assina contrato de cinco anos

O Palmeiras anunciou oficialmente, no início da tarde desta quinta-feira, a contratação do meia Zé Rafael, que estava no Bahia. O clube paulista informou que o acerto ocorreu pela manhã, em reunião realizada na Academia de Futebol, em São Paulo.

O mais novo reforço palmeirense assinou acordo para defender o time nas próximas cinco temporadas. Aos 25 anos de idade, o atleta também já vestiu as camisas de Coritiba, Novo Hamburgo e Londrina em sua carreira profissional.

A reunião na qual foi acertada a contratação de Zé Rafael contou com as presenças de Guilherme Bellintani e Diego Cerri, respectivos presidente e executivo de futebol do Bahia, e também de Maurício Galiotte e Alexandre Mattos, respectivos presidente e diretor de futebol do Palmeiras. Os números do acordo não foram revelados pelas partes.

Antes de fechar este novo desafio para a sua carreira, Zé Rafael foi contratado pelo Bahia junto ao Coritiba no início de 2017. E, em duas temporadas com a camisa da equipe de Salvador, disputou 127 partidas e marcou 18 gols, sendo 13 deles em 2018.

O meio-campista se tornou o segundo jogador a assinar contrato de cinco anos com o Palmeiras em apenas dois dias. Na última quarta-feira, o clube anunciou a contratação em definitivo do lateral-direito Mayke, que estava emprestado ao time pelo Cruzeiro.

