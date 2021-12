Zé Rafael deve permanecer no Bahia; venda de Capixaba avança

A mesma cautela que o presidente tricolor Guilherme Bellintani tem tido nas negociações para trazer atletas parece estar tendo nas sondagens de outros clubes por destaques do Bahia na temporada.

O novo mandatário do Esquadrão vem endurecendo o discurso de que não vai vender atletas “por qualquer preço”. Uma prova disso foi revelada pelo presidente do Corinthians, Roberto de Andrade.

No Paraguai, onde nesta quarta-feira, 20, ao lado de Bellintani e outros dirigentes brasileiros acompanhou o sorteio das Copas Libertadores e Sul-Americana, Andrade deu entrevistas aos canais ESPN e SporTV, nas quais afirmou que o Bahia não tem interesse na venda do meia Zé Rafael.

“O Zé Rafael acho difícil [contratar] porque o Bahia não quer negociar. Não quer vendê-lo, não quer negociá-lo, eles acham que ele é essencial para o Bahia, como eu também acho, é uma negociação que não vai andar”, declarou Andrade para a ESPN.

Capixaba perto de sair

Entretanto, a tratativa com o lateral esquerdo Juninho Capixaba parece estar próxima de um fim, também entre Bahia e Corinthians. Questionado se não cederia demais para contratar o garoto, pagando e ainda enviando ao Esquadrão três jogadores, Andrade afirmou que o atleta é um investimento para o Timão.

“Não [sobre se considera injusta a troca]. Juninho é uma promessa, fez um grande campeonato com o Bahia, teve ótima temporada. Estamos fazendo um investimento pensando também no futuro, em deixar um jogador para o clube”, disse ele ao canal SporTV.

Segundo os valores inicialmente ventilados, o Bahia receberia por volta de 1,5 milhão de euros (em torno de R$ 5,9 milhões) por Capixaba, mais três atletas. A dúvida é sobre quais atletas virão, e em quais condições (se emprestados ou em definitivo).

Segundo o presidente corintiano, a lista vai depender de uma conversa com o técnico Carille e, posteriormente, com os atletas pretendidos.

“Depende dos jogadores aceitarem as propostas salariais do Bahia. Tem muita coisa envolvida. Os nomes precisam ser passados para a comissão técnica, falar com o Carille. Só vou abrir mão de quem ele não for usar. Isso ainda não foi feito. Vamos falar com o Carille amanhã para sexta ou segunda voltar a conversar com o Bahia”.

A prioridade do Esquadrão é o goleiro Douglas, que viria para a vaga de Jean, caso seja negociado com o São Paulo. Outros que o Corinthians aceita liberar é o atacante Mendoza e o lateral Moisés.

O empresário de Moisés, Dulcídio Martins, disse ao A TARDE que, até o momento, nada chegou ao atleta.

“A única coisa que eu sei e que Moisés sabe é que ele tem que se apresentar no dia 3 para a pré-temporada no Corinthians”, disse Dulcídio.

Segundo o site Globoesporte, outro atleta sondado pelo Bahia é o atacante Felipe Azevedo, ex-Sport. O jogador de 30 anos estava no Chiangrai United, da Tailândia.

