Com um belo gol marcado na goleada do Bahia contra o Atlético Paranaense na 1ª rodada do Brasileirão, o meia Zé Rafael disputa o prêmio de gol mais bonito da competição. A primeira lista foi divulgada nesta sexta-feira, 10, no Facebook da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Além de Zé, disputam Walter (Atlético-GO), Luiz Araújo (São Paulo), Tomás Bastos (Coritiba), Jô (Corinthians), Rildo (Coritiba), Elias (Atlético-MG), Luan (Grêmio), Reinaldo (Chapecoense) e Bruno Silva (Botafogo). Outras listas serão divulgadas até o final da competição, previsto para o dia 4 de dezembro.

Confira o vídeo com os gols dos candidatos:

Da Redação

Zé Rafael concorre a prêmio de gol mais bonito do Brasileirão

