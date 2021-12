Zé Rafael busca melhorar pontaria por filho recém-nascido

Entre os jogadores do quarteto ofensivo titular do Bahia, o meia Zé Rafael é aquele que mais entrou em campo e o que mais acertou o alvo em finalizações no Campeonato Brasileiro. Por esses dados, imagina-se que esteja também entre os artilheiros.

Pura ilusão. Ele só deixou sua marca na estreia, no 6 a 2 sobre o Atlético-PR – time que o Tricolor volta a enfrentar neste domingo, em Curitiba, às 19h, pela abertura do segundo turno. Depois, o velocista passou em branco nos outros 17 jogos que fez.

Mais 10 atletas que jogam do meio para frente entraram em campo pelo Bahia nesta edição da Série. Aqueles que mais se aproximam de Zé Rafael no número de participações são os também meia-atacantes Vinícius e Mendoza, com 14 embates. O primeiro já anotou dois tentos e o colombiano, assim como Zé, fez um. Os artilheiros do setor são o centroavante Rodrigão, com quatro gols em cinco jogos, e o armador Régis, com três bolas na rede em 11 partidas.

“Eu me cobro muito. Do meio pra frente é bem importante fazer gols. Os outros números que tenho [líder do time em finalizações, passes certos e faltas sofridas, além de ser o segundo nos desarmes] ajudam, mas eu queria ter muito mais gols. Sou o maior finalizador do time, o que mostra que não é por falta de tentativa nem de trabalho”, disse o jogador, que tem um motivo especial para procurar sair da seca de 17 partidas no confronto com o Furacão.

“Vou ficar muito feliz se puder comemorar um gol no domingo, afinal, será o meu primeiro Dia dos Pais [o filho Heitor nasceu na última segunda-feira]. Quero dedicar o gol a ele. Isso agora serve de combustível, uma motivação a mais pra correr, me dedicar”.

Lucas Fonseca fora

O zagueiro Lucas Fonseca será desfalque na partida. O STJD negou o recurso do Bahia e ele terá de cumprir mais um jogo da pena pela expulsão no duelo com o Flamengo, pela 10ª rodada

