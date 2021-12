Zé Rafael ainda sente dor, mas pode voltar contra o Flamengo

De fora dos dois últimos jogos do Bahia pelo Campeonato Brasileiro, o meia Zé Rafael que, antes era dúvida para enfrentar o Flamengo, se tornou mais uma opção para o jogo deste sábado, 27, às 21h, na Fonte Nova.

"Eu fiquei fora desse último jogo por questão física. Acabei não viajando, mas continuei trabalhando aqui em Salvador, então eu voltei a me sentir bem nos últimos dias para poder trabalhar em campo. Então espero que eu possa adquirir condição o quanto antes para poder voltar", afirmou o camisa 10 do Tricolor, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 27, no Fazendão.

Zé Rafael jogou 23 das 26 rodadas na Série A, ficando de fora apenas contra Atlético-MG, Atlético-PR e Vasco. O meia esteve nas 55 das 60 partidas do Esquadrão na temporada.

"É difícil ficar fora de uma partida, e ainda mais por uma questão física. Acho que foram poucas vezes que isso aconteceu aqui no Bahia. Mas to tranquilo, já to me sentindo bem. Com um pouco de dor, desconforto, mas nada que me impeça de voltar a treinar e estar em condições para os próximos jogos", comentou o artilheiro do Bahia na Sul-Americana.

Neste domingo, o Esquadrão, que está a um ponto da zona de rebaixamento, vai enfrentar o 4º da tabela, o Flamengo, que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians na quarta, 26.

"Eu já falei outras vezes aqui que a nossa equipe não é para estar disputando por rebaixamento. Em alguns jogos faltou competência, mas em outros faltou um pouco de sorte. A gente tem jogos sempre muito difíceis, todo adversário que vem jogar contra o Bahia aqui, sabe a dificuldade que vai ser. A equipe do Flamengo com certeza vai vir muito preparada, e vão querer ter uma resposta imediata para o torcedor dele e nós da mesma forma", concluiu.

