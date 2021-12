Zagueiros devem deixar o Esquadrão

Enquanto alguns chegam, outros estão próximos do adeus ao Esquadrão. Alexandre Faria revelou na terça-feira, 5, que deve liberar jogadores que foram pouco aproveitados pelo treinador Sérgio Soares neste primeiro semestre.

"A gente tem sido bastante procurado por clubes com interesse em atletas que estão sendo menos utilizados. Pode ser que alguma coisa avance neste sentido, mas de concreto não tem nada", salientou o diretor de futebol.

Ele não cita nomes, mas sabe-se nos bastidores que os zagueiros Chicão e Adriano Alves, contratados no início da temporada e deixados de lado pelo técnico, devem sair.

O primeiro, inclusive, já estaria na mira do Santa Cruz. Faria desmente. "Tenho relação boa com o Constantino Júnior (vice-presidente do clube pernambucano), conversamos recentemente sobre outros assuntos, e ele não falou nada. Os atletas também não nos procuraram", disse.

Alguns garotos da base que tiveram pouco espaço neste primeiro semestre, mas vistos com bom potencial, também podem ser emprestados para ganharem experiência. É o caso do goleiro Guido, do lateral esquerdo Carlos, do atacante Jeam e dos volantes Jéferson Silva e Lenine.

Reapresentação

Na terça, os reforços Marlon, Jailton e Eduardo deram as caras pela primeira vez no Fazendão. Os jogadores que atuaram como titulares na decisão do Baiano receberam mais um dia de folga. Apenas Bruno Paulista e Zé Roberto apareceram para treinar, ambos por vontade própria.

Para a estreia na Série B, a tendência é que Sérgio Soares escale um time misto, poupando os atletas mais desgastados, como Titi, Souza, Tiago Real e Kieza. A confirmação deve sair hoje, quando todo o elenco se reapresenta.

adblock ativo