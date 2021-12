Zagueiro tricolor comemora alto astral após triunfo fora

O zagueiro Tiago chegou ao Bahia em meio a uma verdadeira turbulência. Há um mês, quando desembarcou no Fazendão, o Tricolor vinha de um triunfo em oito jogos, com seis derrotas neste meio-tempo.

Agora, segundo o zagueiro, depois do triunfo por 3 a 0 sobre o Avaí em Santa Catarina, no último sábado, tudo mudou: "Desde que cheguei aqui sinto um ambiente pesado. Depois desse jogo a gente sentiu que veio um alívio. Sorriso fácil no rosto de todos, teve música no vestiário... Fizemos uma viagem de volta muito tranquila. Poder chegar em casa assim e encontrar a família é muito gostoso".

De fato, o Bahia venceu fora de casa de forma maiúscula. Antes do gol de Tiago, Edigar Junio abriu o placar e Hernane ampliou ainda no primeiro tempo. "A gente já pode mostrar a cara do novo Bahia. Esse jogo veio para mostrar o quanto nós somos fortes e o quanto estamos crescendo. Não houve ansiedade, não houve pressa para ganhar. Tivemos paciência, soubemos defender e, nos momentos oportunos, a equipe foi muito bem, soube fazer os gols e sair com os três pontos", comemorou.

Como resultado extracampo, o Bahia diminuiu consideravelmente a diferença para o G-4 da Série B. De oito, foi para cinco pontos. O Tricolor, em 8º, tem 28 pontos, enquanto o CRB, 4º colocado, soma 33. O próximo duelo é no sábado, às 18h30, contra o Paraná, na Fonte Nova.

O adversário é quem vive um momento turbulento agora. São seis jogos sem vitória, com duas derrotas nos últimos dois jogos.

Nesta segunda-feira, 22, na reapresentação do elenco, o técnico Guto Ferreira não contou com o atacante Hernane e o lateral esquerdo Moisés, ambos poupados do treino com desgaste muscular. Eles ficaram na fisioterapia do clube.

A ausência deles abriu espaço para que Guto testasse novas opções na equipe. A principal delas é o atacante Victor Rangel, contratado na última semana vindo do América-MG. Ele treinou como titular, assim como João Paulo na lateral esquerda. Mesmo com o retorno do volante Feijão de suspensão, Juninho e Luiz Antônio fizeram a dupla de volantes no meio-campo.

