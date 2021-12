Zagueiro Titi responde torcedor e causa mistério sobre retorno ao Bahia

Fora do Brasil há mais de três anos, quando deixou o Bahia para atuar no futebol turco, o zagueiro Titi segue demonstrando amores pelo Tricolor. Na última publicação feita pelo atleta em suas redes sociais, o defensor respondeu ao comentário de um torcedor sobre um possível retorno às terras baianas (confira abaixo).

Atualmente no Goztepe, da Turquia, o zagueiro nunca escondeu sua admiração e respeito pelas cores do Bahia. Por diversas vezes, o jogador chegou a visitar o Fazendão, gerando expectativa na torcida sobre uma possível volta do "xerifão", como era conhecido.

Em 2017, até o ex-presidente do Esquadrão, Marcelo Sant'anna, chegou a demonstrar interesse no atleta, durante férias em Salvador. Com a camisa do Bahia, Titi chegou a marca expressiva de 5 temporadas, com 241 jogos e 10 gols marcados.

Resposta de Titi gerou expectativa na torcida do Bahia

adblock ativo