Zagueiro Tiago valoriza o ponto conquistado contra o Fortaleza

O Bahia chegou a Salvador na manhã desta sexta-feira, 27, logo após empatar em 0 a 0 com o Fortaleza, pela estreia na Copa do Nordeste, no noite de quinta, 26. No desembarque na capital baiana, o zagueiro Tiago valorizou o ponto conquistado pela equipe no Castelão, que teve a expulsão do volante Juninho ainda no primeiro tempo.

Analisando a partida, o zagueiro disse que o time teve uma postura sólida em campo e que, apesar de imprevistos, o time se saiu bem. "Acho que fizemos uma partida sólida, tivemos uma boa atitude, uma boa movimentação em campo. Tivemos alguns imprevistos que não nos deixaram sair com os três pontos de lá. Mas acho que foi de bom proveito, a gente fez um bom jogo, taticamente muito bom, que fez com que a gente conquistasse um ponto com um jogador a menos", disse o atleta.

Tiago respondeu também sobre a expulsão do volante Juninho, o que, segundo o atleta, prejudicou o time. "A gente tinha o jogo sob controle, a partir do momento em que perdemos um jogador, a equipe adversária cresceu nos pressionando ali no segundo tempo, mas a equipe se portou muito bem, soube ter repsonsabilidade com um jogador a menos e esse um ponto foi muito importante", reforçou Tiago, que foi o capitão do Esquadrão na partida.

O Bahia agora se prepara para estreia no Campeonato Baiano, neste domingo, 29, às 18h30, diante do Jacobina. A partida será no estádio de Pituaçu.

