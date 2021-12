Zagueiro Tiago pode ser relacionado para jogo contra o Palmeiras

Com a necessidade de vencer para subir na tabela, o Bahia, que atualmente é o 17ª colocado no Brasileirão, poderá contar com um atleta importante para o setor defensivo para partida contra o Palmeiras,em São Paulo. Sem atuar em três jogos, o zagueiro Tiago pode reforçar a equipe neste sábado, 20.

Afastado desde o jogo contra o Botafogo-PB, válido pela Copa do Nordeste, ocorrido no dia três deste mês, no Estádio de Pituaçu, Tiago voltou a treinar e já está liberado pelo departamento médico. Ele sentiu uma dor muscular na coxa e foi vetado do duelo. Com isso, o zagueiro desfalcou a equipe tricolor nos jogos contra o Sport, Vasco e São Paulo.

Por outro lado, o técnico Guto Ferreira, terá poucas chances de contar com o meia-atacante Marco Antônio e o zagueiro Rodrigo Becão. Isso porque, o meia sofreu uma entorse no tornozelo na partida de ida contra o Botafogo-PB, e ainda está sobre os cuidados do setor médico. O jogador está fora dos gramados há seis jogos.

Já Becão, se contundiu durante o duelo com o Atlético-PR, na Arena Fonte Noca, em 24 do mês passado. Afastado há cinco partidas, o zagueiro também está sendo acompanhado pelos médicos. Sendo assim, as possibilidades de Marco Antonio e Rodrigo serem liberados para o jogo de sábado, são mínimas.

adblock ativo