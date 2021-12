Zagueiro que interessa ao Bahia rescinde com a Chapecoense

Um dos interesses do Bahia na temporada, o zagueiro Luiz Otávio não pertence mais a Chapecoense. A rescisão com o defensor foi anunciada nesta quinta-feira, 18, pelo próprio clube catarinense. Com isso, o atleta de 28 anos fica livre no mercado e o Esquadrão é o provável destino.

“A Associação Chapecoense de Futebol informa, de maneira oficial, a rescisão contratual com o atleta Luiz Otávio. A decisão foi tomada em comum acordo com a diretoria alviverde e o zagueiro, que chegou à equipe em 2017”, escreveu o Alviverde catarinense em comunicado.

Revelado pelo Bangu e com passagem de destaque pelo Luverdense, Luiz Otávio chegou na Chapecoense em janeiro de 2017, durante o processo de reestruturação do clube após o acidente que vitimou 71 pessoas, sendo 19 jogadores do clube, além de 14 membros da comissão técnica e nove dirigentes.

Pelo time de Chapecó, ele foi uma das peças fundamentais na conquista da Série B de 2020. Ao todo, o zagueiro disputou 75 jogos oficiais e marcou seis gols.

“Pela dedicação com que defendeu o time e pela fundamental participação na reconstrução e em inúmeras conquistas, o clube agradece ao atleta e reitera a torcida e o desejo de sucesso nos próximos desafios”, encerrou o clube catarinense.

