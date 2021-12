Zagueiro Ligger é anunciado como novo reforço do Bahia

O Bahia ganhou um reforço para o sistema defensivo. Aos 33 anos, o zagueiro Ligger foi anunciado na noite desta sexta-feira, 25, como o novo contratado do Esquadrão para a sequência da temporada. O jogador estava no RB Bragantino e chega na capital baiana com contrato até o final de 2022.

Natural da cidade de Santo Amaro, na Bahia, o defensor foi revelado pelo Icasa, em 2008. Além do time de Bragança Paulista, Ligger teve passagens de destaque no Oeste e no Fortaleza, onde conquistou o acesso à Série A em 2018. Desde 2019, ele defendia as cores do Massa Bruta, onde atuou por 80 partidas.

Ligger já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID-CBF) e fica à disposição do treinador Dado Cavalcanti para o duelo deste domingo, 27, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo.

No elenco do Esquadrão, o zagueiro chega para disputar posição com Germán Conti, Luiz Otávio, Juninho, Lucas Fonseca e Gustavo Henrique.

