Zagueiro ex-Chapecoense é o novo reforço do Bahia

O Bahia anunciou na tarde desta quarta-feira, 17, a contratação em definitivo do zagueiro Douglas Grolli, de 28 anos. Ele é o nono reforço do Esquadrão para a temporada.

Titular da Chapecoense em 2017, o defensor ficará no Tricolor até dezembro e terá a possibilidade de renovação por mais um ano. O jogador rescindiu com o Cruzeiro, com quem tinha contrato até fevereiro.

Catarinense de São Miguel do Oeste, ele chega para disputar a posição com Tiago, Lucas Fonseca, Rodrigo Becão, Everson e Jackson, que ainda se recupera de lesão no joelho.

Além de Chape e Cruzeiro, Grolli tem defendeu as cores do Grêmio, Londrina, Ponte Preta e São Caetano.

BID

Todos os outros oito jogadores contratados pelo Bahia aparecem no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e estão aptos para estrear na Copa do Nordeste nesta quinta-feira, 18.

