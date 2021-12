Durante o anúncio da saída do goleiro Marcelo Lomba e da contratação do atacante Jael, nesta terça-feira, 6, o Bahia também fez a apresentação oficial do zagueiro Adriano Alves para a temporada 2015.

A chegada de atleta ao Fazendão reforça o setor defensivo do Tricolor, já que o técnico do time Sérgio Soares contava apenas com Titi, Lucas Fonseca e Robson no elenco profissional.

Adriano, 28 anos, jogou no ano passado no Atlético-GO, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Por lá atuou em 20 partidas. Ele também já defendeu outros clubes como São Caetano, Ituano, União Barbarense, Náutico, Coritiba, além de uma passagem pelo futebol húngaro.

Confira um vídeo do novo zagueiro tricolor

Da Redação Zagueiro ex-Atlético-GO reforça o Bahia na temporada

adblock ativo