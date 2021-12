Zagueiro do Bahia é suspenso por simulação de lesão

Nada de suspensão por cartões amarelo ou vermelho. O zagueiro Alysson, do Bahia, não poderá atuar nos dois próximos jogos do tricolor na Série A do Campeonato Brasileiro por um motivo insólito: simulação de contusão.

Assim determininou o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) nesta quinta-feira, 30. A punição é por conta de uma simulação de contusão praticada duas vezes pelo jogador durante a partida contra a Ponte Preta, em que o Bahia venceu por 2 a 0, no Moisés Lucarelli, no dia 15 agosto.

O defensor do Esquadrão foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição ao atleta que "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva".

Com a suspensão, Alysson somente poderá voltar a jogar na partida contra o Vasco, no dia 9 de setembro, em São Januário.

Entenda o caso - Como os titulares Titi e Danny Morais estavam suspensos, Alysson estreou no Brasileirão e formou dupla de zaga inédita com Lucas Fonseca.

Uma vez que o Bahia vencia a partida, o zagueiro aproveitou que a bola estava fora de jogo e fingiu sentir cãibras. Como o árbitro da partida, o carioca Wagner Santos Rosa, não parou o jogo para que o atendimento médico fosse prestado, Alysson se levantou e voltou a atuar normalmente.

Depois do jogo, Rosa não registrou em súmula a atitude do atleta tricolor, mas a própria Procuradoria do STJD, ancorada nas imagens televisivas, se encarregou de denunciá-lo.

