Zagueiro do Bahia é escolhido 'muso do Brasileirão'

O zagueiro do Bahia Lucas Fonseca é o vencedor do troféu "Largo Tudo", premiação feita pela site Globoesporte para escolher o 'muso' do Brasileirão.

Lucas obteve na final 43% (24.723) dos votos, contra 39,6% (22.800) de Chicão, do Flamengo, e 17,4% (10.006) de Alexandre Pato, do Corinthians.

Esta é a terceira edição do "Largo Tudo". Os outros vencedores do prêmio são Ronaldinho Gaúcho, em 2011, quando atuava pelo Flamengo, e Rafael Sóbis, do Fluminense, em 2012.

