Zagueiro do Bahia é convocado para seleção sub-20 da Bolívia

O zagueiro do Bahia Lucas 'Bolívia' foi convocado para integrar a seleção sub-20 da Bolívia e participar do torneio Sul-Americano da categoria. A competição começa apenas em janeiro do próximo ano.

O atleta é natural de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e integra o time júnior do Tricolor desde 2015, quando passou numa avaliação no Fazendão.

