Zagueiro desfalca o Bahia diante do Cruzeiro pelo Brasileirão

O zagueiro Tiago vai desfalcar o Bahia na próxima partida do Campeonato Brasileiro, diante do Cruzeiro, no domin go, 19, às 16h, no estádio Mineirão, em duelo válido pela última rodada do turno da competição nacional. O defensor recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo sobre o América-MG e está suspenso do embate.

Sem poder contar com o ex-capitão, o técnico Enderson Moreira terá duas opções para a vaga de titular: Douglas Grolli ou Éverson. Por outro lado, o comandante terá à disposição o volante Gregore, que ficou de fora do confronto com o Coelho na Arena Fonte Nova.

Apesar da suspensão no Brasileirão, o zagueiro Tiago pode atuar nesta quinta-feira, 16, diante do Palmeiras, em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo está marcado para ser iniciado às 19h15, no estádio do Pacaembu e vale vaga na semifinal do torneio.

