Zagueiro Chicão rescinde contrato com o Bahia

O zagueiro Chicão rescindiu contrato com o Bahia nesta segunda-feira, 15. O anúncio foi divulgado no site do clube por meio de nota, que diz que ambas as partes chegaram a "um acordo amigável".

Com contrato com o Tricolor até o fim do ano, Chicão vinha sendo pouco aproveitado no elenco. Ele não joga desde 3 de abril, quando enfrentou o Nacional-AM, pela Copa do Brasil. O campeão mundial pelo Corinthians fez oito jogos, todos como titular, e marcou dois gols de pênalti, mas teve atuações criticadas pela torcida, sobretudo pela má forma física.

"A diretoria tricolor agradece os serviços prestados por este grande profissional, que sempre cumpriu com suas obrigações e buscou colaborar da melhor forma possível com a instituição", conclui a nota do Bahia.

Outro que está de saída do Fazendão é o zagueiro Adriano Alves. O atleta sequer entrou em campo de forma oficial. Contratado junto ao Atlético-GO, só vestiu a camisa tricolor no amistoso contra o ucraniano Shakhtar Donetsk na pré-temporada.

