Zagueiro Chicão é dúvida para o Ba-Vi de domingo

O Bahia pode encarar o Leão, no primeiro Ba-Vi do ano, sem a presença do zagueiro Chicão. O jogador está com um estiramento muscular na coxa direita e deve ser vetado pelo departamento médico tricolor.

Sem Chicão, o zagueiro Thales, que atuou na vitória do Bahia por 2 a 0 diante da Catuense, na quarta, 25, deve ser o titular no clássico. O técnico Sérgio Soares também tem como opções Adriano Alves e Robson.

