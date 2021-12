Zagueiro Anderson cobra foco no Baianão e revela influência do irmão na carreira

Autor de um dos gols no triunfo diante do Vitória neste domingo, 1º, o zagueiro Anderson comemorou o feito como presente de aniversário antecipado, já que completou 25 anos nesta segunda-feira, 2. No entanto, o atleta freou a empolgação após o clássico e frisou o foco para a sequência do Campeonato Baiano.

"Nos dá um pouco de tranquilidade [o resultado] mas não o conforto. Acho que a gente não pode se confortar nunca com o resultado positivo e nem com o negativo. Nossa equipe vem em uma sequência muito boa, acho que foi o único jogo que a nossa equipe não conseguiu impor nosso ritmo de jogo, como vinhamos fazendo nos jogos anteriores, mas sabemos que temos essa semana para trabalhar e no sábado tem mais uma decisão dentro de casa, e a gente sabe que pode melhorar muito mais", afirmou Anderson.

Vindo de família inserida no mundo da bola, o atleta revelou a influência do irmão Valdo, zagueiro ex-Ceará e atual jogador do Shimizu S-Pulse, do Japão, para seguir na carreira do futebol. "Ele me influenciou muito, porque meu irmão foi quem começou. Acho que quando começou ele veio até aqui para o Bahia, foi até o Canhão do Nordeste, o Lima, quem trouxe ele, que a gente tem uma amizade muito boa. Acredito que influenciou muito para seguir minha carreira como jogador de futebol. Quem nos influenciou muito foi nosso pai. Sem a ajuda de ninguém, foi ele quem trabalhou, ele que ralou. A gente só tem a agradecer a ele", falou Anderson, que conviveu com o irmão no Confiança, de Sergipe, e disse aprender com os ensinamentos do mais velho.

"Agradeço a meu irmão pelos conselhos, segui um pouco da carreira dele no Confiança. Acho que a gente passou uns quatro ou cinco anos juntos. Pude aprender muito com ele. Cada um tem trilhado seus passos dentro do futebol", pontuou.

O zagueiro ganhou o gol como presente antecipado - o primeiro com a camisa do Bahia - no clássico regional e celebrou essa conquista. "Feliz pelo gol, Graças a Deus fui abençoado e pude fazer um gol no clássico. Fico feliz, mas muito mais feliz, pelo triunfo conquistado na casa do nosso maior rival", comentou.

Após definida a rodada dupla para o Bahia neste sábado, 7, a equipe de transição do Esquadrão recebe o Doce Mel, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Baianão. E mais cedo, às 16h, também na Fonte Nova, o time principal do Tricolor vai a campo pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, diante do Confiança.

