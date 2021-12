Zagueiro Adailton viaja para tentar liberação

O zagueiro Adailton está perto de um acerto com o Tricolor de Aço. É o que apurou a equipe de A TARDE junto a fonte ligada ao atleta. Adailton, que já treina no Fazendão aprimorando a parte física, disse em entrevista à rádio Baiana FM que manteve conversas com o técnico Marquinhos Santos e está otimista para um acerto com o clube.

Além disso, o comandante do Tricolor andou observando o atleta durante este período em que passou no Fazendão. Adailton viajou para a Europa, com destino a Suiça para tentar a rescisão de contrato junto ao seu clube, F.C. Chiasso, e ficar livre para assinar com o Bahia. Ele foi revelado nas categorias de base do rival Vitória.

Outro que também negocia com o Tricolor é o meia-atacante Marcos Aurélio. O empresário do jogador, Adriano Spadotto, garantiu que está conversando com a diretoria do Esquadrão de Aço. "Está caminhando. Existe a negociação", afirmou.

Marcos Aurélio, de 30 anos, está vinculado ao Jeonbuk Hyundai, clube da Coréia do Sul. Spadotto tenta a liberação do atleta junto ao clube já que o seu cliente tem interesse em retornar ao Brasil. Ele foi um dos destaques da campanha do Sport ano passado, em que o time pernambucano conseguiu o acesso à elite do futebol brasileiro. Naquele ano, ele marcou 22 gols pelo Leão de Recife.

adblock ativo