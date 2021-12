Yuri tem contrato reativado, mas ainda não sabe se fica

O volante Yuri, que pertence ao Bahia e foi um dos destaques do acesso do CSA à Série A do Brasileirão, teve seu contrato reativado com o Tricolor, nesta quarta-feira, 5, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

No entanto, a sua permanência no Fazendão para 2019 é incerta e a direção do Esquadrão garante que haverá uma conversa entre as partes para resolver esta situação.

adblock ativo