Yuri diz que disputa com Feijão por titularidade é sadia

Com a saída de Fahel, as crias da base do Bahia, Feijão e Yuri, disputam uma vaga como titular. Apesar da concorrência, o carioca Yuri disse, nesta terça-feira, 6, que o clima não é de briga. "Muito bom ter esse disputa sadia entre a gente, está tranquilo. Estamos aqui para ajudar o Bahia. Quem tiver a oportunidade, vai abraçar".

Yuri, que nunca jogou no time profissional, disse que a formação do elenco principal com 22 atletas da base é uma boa chance para eles, mas que também tem um lado negativo. "É bom porque a gente pode ter oportunidade de jogar, mas é ruim porque somos novos e tendo medalhões a gente ganha experiência com eles".

O volante, que chegou ao Bahia em 2012, começou a se dedicar ao futebol tarde. "Comecei a jogar bola tarde com 15 anos. Antes ajudava meu pai, que é caminhoneiro e fazia mudança. Eu ia como para tirar um trocado", conta o jovem.

Antes do tricolor, Yuri só atuou no Olario, mas nunca chegou a jogar na equipe profissional. Foi lá que ele foi descoberto pelo Bahia e veio compor a base do clube.

Com chance de despontar no tricolor, Yuri explica que sua função no clube é marcar. "Eu tenho um jogo mais de pegada, de contenção. Essa é minha função, mas não sou preso, se tiver oportunidade, eu saio".

Manhã

Nesta terça, segundo dia da pré-temporada, os atletas do Bahia realizaram exames médicos e intensificaram os treinos físicos. Os jogadores foram acompanhados pelo preparador físico Reverson Pimentel. Nesta tarde, eles tem mais uma rodada de atividades. Mas a partir desta quarta, eles já iniciam trabalho com bola, de acordo com Reverson.

O preparador disse que a equipe está em condições satisfatória e não há nenhum atleta em situação grave. Reverson explicou que os amistosos não serão prioridade na pré-temporada e que o foco é usar os 30 dias de pré-temporada para deixar toda a equipe pronta para jogar no Baianão.

Amistoso

O amistoso do Bahia com o Shakhtar Donetsk está agendado para a próxima sexta, 16, às 20 horas, na Arena Fonte Nova. Ainda não foram divulgadas informações sobre os ingressos.

