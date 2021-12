Xarás se enfrentam nesta quarta-feira na Fonte

Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Baiano, o Bahia irá entrar em campo com os reservas. O Esquadrão enfrentará o xará de Feira e líder da competição estadual nesta quarta-feira, às 20h30, na Arena Fonte Nova. Com quatro pontos e na 4ª posição no torneio, o Tricolor de Aço deve entrar em campo com Anderson, Matheus Silva, Ernando, Ignácio e Paulinho; Luís Fernando e Douglas; Clayton, Shaylon e Élber; Júnior Brumado.

Já o líder do campeonato, com seis pontos e 100% de aproveitamento, o time comandado pelo técnico Quintino Barbosa enfrenta a primeira partida fora de seus domínios. Para continuar no topo da tabela o time de Feira de Santana deve entrar em campo com Jair, Van, Paulo Paraíba, Vitor e Alex Cazumba; Capone, Bispo e Edimar; Jarbas, Bruninho e Deon.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

