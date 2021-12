Wilson Pittoni desfalca Bahia por até 15 dias

Vetado do clássico Ba-Vi com dores musculares, o meia paraguaio Wilson Pittoni vai ficar 15 dias fora do time do Bahia, informou o site oficial do clube nesta segunda-feira, 24, que. O jogador teve um estiramento grau 2 na coxa direita, constatado por meio de um exame de imagem.

Se cumprir o tempo de recuperação, o Pittoni só deve voltar aos campos na penúltima rodada do Campeonato Baiano da primeira fase, na partida contra o Vitória da Conquista, dia 16 de março, no estádio Lomanto Júnior.

Para a posição, o técnico Marquinhos Santos como opções Wangler, Talisca e Uelliton, este último caso mande a campo uma equipe mais defensiva.

