Willian Barbio chega e já treina no Fazendão

O atacante Willian Barbio já está em Salvador para reforçar o Bahia na sequência da temporada. O jogador, que já havia sido emprestado ao Esquadrão em 2013, se apresentou no Fazendão na segunda-feira, 12, onde conversou com o técnico Marquinhos Santos e trabalhou com bola.

Barbio será importante para suprir a ausência de Rhayner, que fraturou uma vértebra e só volta a jogar após a Copa do Mundo. Ele não estava sendo aproveitado no Vasco, clube que o contratou desde 2011 junto ao Nova Iguaçu-RJ.

Agora, o Tricolor busca acelerar o processo de regularização do atleta na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para que ele já possa atuar pela Copa do Brasil, contra o América-MG, nesta quarta, 14, às 19h30, na Arena Fonte Nova.

adblock ativo