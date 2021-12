William se reúne com atletas e Bahia se fecha para decisão

O Bahia finalizou a preparação para o jogo que vale sua permanência na Copa do Nordeste. Mesmo precisando de uma combinação de resultados, o tricolor ainda tem esperança de avançar no torneio e trabalha para o próximo compromisso.

E antes do treino desta sexta-feira, 4, no Fazendão, o diretor de futebol William Machado desceu para o CT para uma conversa com os atletas. Junto com a comissão técnica, o dirigente se reuniu por cerca de 30 minutos com os comandados no centro do gramado.

Com a bola rolando, o técnico Marquinhos Santos comandou um treino técnico dividido em trabalho de marcação e jogadas ofensivas, seguido de um coletivo em campo reduzido.

Sem contar com o lateral Galhardo e o zagueiro Demerson, vetados pelo departamento médico, os jovens Anderson Conceição, Robson e Erick treinaram com os profissionais e foram relacionados para o duelo.

O time se prepara para encarar o líder CSA nesta quarta-feira, 4, na Arena Fonte Nova. Para avançar às quartas de final, o tricolor precisa bater o time alagoano e torcer para que o Santa Cruz não vença o Vitória da Conquista no Lomantão.

As equipes se enfrentaram na estreia da Copa do Nordeste e o Bahia foi goleado por 4 a 1 em Maceió.

