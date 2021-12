William revela os motivos de sua saída do Bahia

Foram apenas três meses com William Machado à frente do futebol do Bahia. Nesta quinta-feira, 6, o clube confirmou a saída do gestor, que alegou problemas familiares em São Paulo, inconciliáveis com a sua função.

Porém, a saída do homem trazido para encabeçar a reformulação do futebol tricolor não significa uma mudança de planos. A diretoria não pretende chamar alguém novo para o cargo: quem assume é Cícero Souza, atual gerente de futebol. Ele segue na função, mas agora ocupará o topo do comando.

O discurso do presidente Fernando Schmidt na despedida de William reforça a ideia de continuidade. "Não estamos iniciando um trabalho. Estamos dando continuidade ao projeto que já envolvia o Cícero, o novo preparador físico (Fabiano Rosenau, anunciado na semana passada), o Marquinhos (Santos, técnico)... É uma equipe que já está junta", explicou.

O clube, no entanto, ainda pode trazer novos profissionais. "Outras pessoas poderão vir por sugestão do próprio Cícero", ressaltou. A atual equipe tem ainda Lucas Magalhães, assessor da diretoria, e Miguel Barbosa, responsável pela logística.

A saída do diretor já vinha sendo planejada desde o dia 16 do mês passado, quando o gestor teria informado o problema para a cúpula tricolor.

Segundo ele, o processo de reformulação do futebol não vai parar. "A gente vinha conversando desde então para fazer a transição da melhor forma", disse William. "Já estávamos com o processo de reformulação do futebol em andamento e pessoas estavam chegando para integrá-la. Esse processo vai continuar", reforça Schmidt.

O presidente garante que a contratação de Cícero - anunciado um dia depois da data que William diz ter informado seu problema à diretoria - não foi feita tendo em vista a saída do diretor. "A ideia de trazê-lo é anterior a esse problema. Pensávamos que seria possível conciliar que o William fosse liberado para resolver seus problemas em São Paulo e mantê-lo no Bahia", disse.

Cícero Souza chegou ao Bahia inicialmente para a função de supervisor de futebol, no lugar de Roberto Passos. Ele já trabalhou no Grêmio, Sport e Criciúma. O A TARDE tentou entrar em contato com o profissional, mas a assessoria do Bahia informou que ele não tem o perfil de falar com a imprensa. Ele deve ser apresentado em coletiva nesta sexta, 7.

