William alega diferença de pensamento e rejeita Bahia

O ex-zagueiro William rejeitou o cargo de executivo de futebol no Bahia. O ex-jogador do Corinthians postou em sua conta no Facebook uma nota oficial agradecendo o convite, alegando 'algumas diferenças de pensamentos' para não aceitar o convite.

Leia o comunicado de William:

"NOTA OFICIAL AO ESPORTE CLUBE BAHIA:

Quero agradecer ao convite que me foi feito pelo Esporte Clube Bahia para ser executivo de futebol. Ser lembrado por esse grandioso time do futebol brasileiro me deu um orgulho enorme e me senti extremamente honrado.

A responsabilidade e o desafio, proporcionais ao tamanho desse clube tão vitorioso, jamais me assustaram. Pelo contrário, me motivaram e despertaram o desejo de realizar um trabalho de modernização no processo que envolve a construção de uma equipe de futebol. Criar uma metodologia pautada dentro de uma filosofia futebolística atual e que contemple desde a formação do cidadão/atleta até a chegada ao profissional.

Contudo, em virtudes de algumas diferenças de pensamentos, senti que não poderia colaborar da forma como pretendia e achei melhor não aceitar o convite nesse momento.

Desejo ao Esporte Clube Bahia e aos seus milhões de torcedores muitas felicidades em sua jornada e na busca por mais e mais glórias.

Atenciosamente,

William Machado".

adblock ativo