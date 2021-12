Wellington Silva: "Podemos ir à Libertadores. Por que não?"

O lateral direito Wellington Silva disputará em 2017 a sua 6ª Série A consecutiva. Aos 28 anos, ele é o atleta com mais temporadas na Primeira Divisão no elenco do Bahia. Trazido justamente por conta dessa experiência, o ex-jogador de Flamengo, Fluminense e Internacional assumirá no Tricolor, pela primeira vez na carreira, um papel de liderança. Nesta entrevista exclusiva, o lateral falou sobre o desafio.

Você chegou para uma das posições mais concorridas, que já tem Tinga e Eduardo. Como está encarando isso?

Reconheço que vou começar o ano atrás deles, já que não fui para a Florida Cup. Conversei com a fisiologia do clube e decidimos ficar em Salvador, fazendo um trabalho físico. Fiz no ano passado o maior número de jogos na minha carreira, 62, e isso requer cuidado. Além disso, por conta do adiamento da última rodada da Série A, eu tive só 20 dias de férias, e até por isso o pessoal da fisiologia pediu para eu não viajar ficasse fazendo reforço muscular. Então, sei que eles vão largar na frente, mas quando eu estiver 100%, vou brigar pela vaga. É claro que eu quero ser titular. Não saí do Rio de Janeiro para ficar no banco.

Dá para ver que você ainda está de tênis (ou seja, não ia treinar em campo após a entrevista). Em que etapa está a sua preparação?

Ainda estou fazendo reforço muscular. Por conta do desgaste do ano passado é preciso reforçar bastante para que eu não me machuque quando voltar a jogar. A gente quer sempre treinar logo em campo, mas tem que se precaver, mesmo. Acho que em mais 15 ou 20 dias estarei no nível dos demais do elenco.

Quais suas principais características em campo?

No começo da minha carreira eu era muito ofensivo, porque na base do Grêmio, eu jogava de ponta direita. Lá tinha um lateral muito bom, o Felipe Mattioni, e o treinador queria escalar nós dois, então ele me pediu para jogar no ataque. E assim eu fui jogando... Depois o Mattioni foi vendido para o Milan (ITA) e eu voltei para a minha posição, mas aí já tinha aquele jeito ofensivo de jogar. Só aos poucos que eu fui aprendendo a defender. Essa que é a verdade, eu aprendi a marcar, treinando muito para isso. E acho que deu certo, porque na última Série A fui o quarto maior ladrão de bolas.

A sua experiência recente na Série A foi fator decisivo na sua contratação. Acha que a diretoria tem acertado ao buscar esse perfil de jogador?

Com certeza. Antes de vir para cá, conversei bastante com o presidente (Marcelo Sant'Ana) de que não desmerecia a Série B, mas a Série A é um nível muito mais alto. Disse que precisava contratar jogadores com bagagem na Série A e, juntando com os que vieram da Série B, o time poderia engrenar muito bem. Acredito que com esse formato a gente pode almejar coisas maiores, e não só brigar contra a parte de baixo da tabela.

Que perfil a Série A tem demonstrado e o que você pode passar para os colegas?

Acho que para ter uma temporada tranquila você tem que alcançar o quanto antes a pontuação para escapar do rebaixamento, que eu acredito ser entre 45 e 46 pontos. Porque aí você pode jogar com mais tranquilidade e pode arriscar mais, buscar coisas grandes, como a vaga na Libertadores. Agora é G-6, e a gente tem condições de brigar por isso. A Chapecoense foi para lá, por que a gente não poderia?

A diretoria tem buscado atletas entre 24 e 28 anos e com experiência na Série A para serem líderes do elenco. Você se encaixa perfeitamente no perfil. Está pronto para ser uma referência para o time?

Temos outros atletas com boa experiência também, como Cajá e Hernane. Os próprios Edson e Allione, que são mais novos, também vêm disputando Série A há um bom tempo. Não me sinto um veterano ainda, mas como você disse, estou dentro desse perfil, então vou sim passar o que puder para os demais.

Você jogou por vários clubes do Rio no início da carreira e só estourou tarde, aos 23 anos. Por que isso aconteceu?

Me tornei profissional no Grêmio, em 2009, mas fiz só três jogos, muito pouco para mostrar serviço. Depois comecei a ser emprestado direto. Como eu era muito novo, tinha só 21 anos, dei uma desanimada. No Olaria, mesmo, em 2010, estava tão desanimado que só fiz dois jogos. Você ser revelado pelo Grêmio, se encher de esperança, e ser mandado para um time pequeno, não tem como manter a animação. No Resende, pela Copa Rio (competição estadual de segundo semestre) que eu voltei a ter aquele gostinho de jogar bola. Tinha um treinador lá, Paulo Campos, que chegou para mim e falou 'você é jogador de time grande. Você não é jogador para disputar Copa Rio, não'. E aquilo me deu força, fomos muito bem no campeonato e no ano seguinte, no Carioca, fui muito bem de novo e acabei contratado pelo Flamengo.

Só que aí você saiu de um Resende e foi logo para o Flamengo. Como foi o choque?

Não foi um choque tão grande para falar a verdade, porque dei sorte de ir para um time em que tinha muitos amigos. Tinha o Vágner Love, que é até padrinho da minha filha, e já conhecia de ter sido criado na mesma comunidade. Conhecia também o Adriano. Dei tanta sorte, que o Léo Moura começou a jogar no meio, eu pude engrenar na lateral.

Você trabalhou com Abel Braga no Fluminense e no Internacional. Como encarou a declaração dele de que um jogador teria trocado o Fluminense por um 'Fusca' – supostamente falando de Matheus Sales e o Bahia?

Eu acho que ele queria demais o jogador e ficou chateado por ele ter preferido o Bahia, que é um time enorme. Acho que foi coisa de momento mesmo, ele estava de cabeça quente. Tenho certeza que ele não quis menosprezar o Bahia. Você pode até ver que na entrevista seguinte ele até falou que Bahia é time grande, que não tinha nada a ver. Eu o conheço muito bem e sei que é um cara que não gosta de menosprezar ninguém.

