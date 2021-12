Wellington Silva, Edigar Junio e Maikon Leite estão mais próximos de ‘estrear'

Não é que ele não goste da festa, mas a chegada da Quarta-feira de Cinzas vai trazer alívio imediato para o técnico Guto Ferreira. Se tudo ocorrer como o esperado, o comandante tricolor terá finalmente à sua disposição atletas que ainda não estrearam na temporada.

Talvez a maior expectativa esteja em cima de Wellington Silva. No Fazendão desde o início da pré-temporada, o lateral direito ainda não jogou porque precisa de um recondicionamento físico mais aprofundado por ter feito 59 partidas pelo Fluminense em 2017.

Durante a preparação, Wellington sofreu uma inflamação num dos joelhos, que atrasou ainda mais o processo. Chegou-se a especular que ele precisaria de mais tempo, mas segundo o médico do clube, Dr. Daniel Araújo, o lateral avançou na recuperação.

“Ele já melhorou da inflamação, mas passou um tempo fazendo tratamento. Toda vez que um atleta assim para, a sua musculatura atrofia rapidamente. Por isso, precisamos de mais duas ou três semanas para colocá-lo naquele estágio anterior”, explicou o médico.

“Ele está fazendo agora um trabalho de fortalecimento na academia e no campo. Acho que na semana que vem (após o Carnaval) seja liberado para treinar com o grupo”, completou o Dr. Daniel Araújo.

Outro que está perto de retornar, mas encontra-se num estágio anterior ao de Wellington Silva, é o atacante Edigar Junio. Ele lesionou o tendão de aquiles do pé direito na Florida Cup, torneio de pré-temporada disputado pelo Tricolor, e não jogou desde então.

A boa notícia foi que ontem Edigar voltou pela primeira vez para o campo, onde fez um trabalho isolado. “É bom que se diga que apesar disso Edigar segue no departamento médico, e deve precisar de mais duas semanas para ser liberado”, alertou o médico.

“Ele está desde a semana passada com a lesão no tendão cicatrizada, e começou agora a fazer o fortalecimento na academia. Faz parte de um processo longo de recondicionamento muscular que ele terá que passar, alternado com testes de força, para só depois ser liberado”, completou.

Maikon Leite

Reforço mais recente do Esquadrão, contratado no início do mês, o atacante Maikon Leite também só tem previsão de jogar depois do Carnaval. Ontem, ele também esteve no campo e chegou a ser escalado num treino tático comandado por Guto Ferreira, mas, segundo o médico tricolor, ainda não está liberado.

“Ele fez o treinamento para ganhar ritmo de jogo, mas não está pronto para atuar ainda”, alertou. “Ele tem um histórico de cirurgias, e está passando por um trabalho de prevenção de lesões. Ele veio do futebol do México, e no exterior geralmente não se trabalha muito isso. Ele começou quase do zero aqui, e precisa de quatro semana para estar apto”.

Completando as boas notícias, o comandante tricolor já poderá contar nos próximos dias, segundo o médico, com o meia Allione, recuperado de um estiramento no quadril, e com o lateral esquerdo Matheus Reis, que sofria de um problema no púbis.

