Wallyson espera pôr fim à maré de azar no Bahia

Em sua primeira partida como titular do Bahia, o atacante Wallyson foi o destaque tricolor em campo. Apesar de não balançar as redes, mostrou bastante desenvoltura no clássico Ba-Vi do último domingo, na Fonte Nova.

Nos poucos mais de 90 minutos de partida, o potiguar, de 24 anos, criou as principais jogadas ofensivas do tricolor - 16 passes certos, duas faltas sofridas e três finalizações, segundo números do Datafolha.



A boa atuação deve, inclusive, lhe render permanência no time titular que encara, no domingo, 28, às 18h30, o Goiás, novamente na Fonte. Pior para Marquinhos Gabriel, que volta de suspensão e pode ficar no banco.

Humilde, Wallyson, que na última segunda, 22, curtiu a folga assim como o restante do grupo, mantém os pés no chão. Contactado por A TARDE, não escondeu a felicidade pelo bom momento.

"É bom começar com o pé direito. Hoje (segunda), muita gente me parabenizou pela partida. Fiquei feliz, mas ficaria ainda mais caso tivesse marcado um gol. Cheguei ao Bahia para recuperar o meu futebol. Espero dar sequência ao trabalho", disse, sucinto, por telefone.

Os elogios quanto à boa atuação não ficaram restritos à torcida. O comandante tricolor, Cristóvão Borges, também enalteceu o pupilo. "Wallyson se doa em prol do conjunto. Ele executou uma função importante, difícil de ser exercida, mas conseguiu", ressaltou Borges, logo após o clássico.

O discurso do treinador é um alento ao jovem atacante. Revelado pelo ABC, em 2007, Wallyson espera, com a camisa azul, vermelha e branca, pôr fim à oscilação que vive em sua curta carreira como profissional (veja mais abaixo).

Após início de destaque e promissor no Alvinegro potiguar, Wallyson acumulou passagens apagadas e/ou irregulares por Atlético-PR, Cruzeiro e São Paulo antes de desembarcar em Salvador há 15 dias.

Susto - No início do ano, a maré de azar do atacante chegou a extrapolar as quatro linhas. Em janeiro, de férias, em Natal, Wallyson foi agredido a coronhadas ao sofrer um assalto em sua casa, no distrito de Mangabeira.

Na ocasião, a mãe, dois irmãos do jogador e uma empregada também foram rendidos, mas ninguém se feriu. Os ladrões fugiram com celulares, pares de tênis, relógios e R$ 500 em dinheiro.

"Wallyson estava dormindo no sofá da sala quando foi acordado por três homens que invadiram a residência. Um deles acertou a cabeça dele com uma arma", relembrou o procurador do atleta, Flávio Anselmo.

"Na época, ele até brincou com a situação: 'pô, cara... que fase é essa?' Mas desde que chegou aí no Bahia me disse que está muito feliz. Ele até me ligou hoje (segunda) e falou que está motivado para recuperar a boa fase", contou Anselmo.

